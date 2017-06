Les frais de déverrouillage bientôt abolis

OTTAWA - Les propriétaires de téléphone cellulaire pourront changer de fournisseur à leur guise dès le 1er décembre 2017.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a annoncé jeudi que tous les téléphones achetés à compter ce cette date devront être déverrouillés.



Le verrouillage des appareils est une façon pour les entreprises de téléphonie cellulaire de fidéliser leur clientèle. Elles exigent des frais qui varient entre 50 $ et 150 $ à leurs clients qui voudraient déverrouiller leur téléphone pour l'utiliser sur un autre réseau.



Ces frais seront chose du passé avant le début de la prochaine année. Les clients qui possèdent déjà un appareil verrouillé pourront le faire déverrouiller sans frais.



Cette nouvelle règle qui sera inscrite au Code sur les services sans fil du CRTC s'appliquera tant aux téléphones cellulaires qu'aux tablettes.



Le CRTC a également apporté des modifications à la période d'essai d'un nouvel appareil et clarifié certaines les règles sur les forfaits familiaux ou partagés de même que les services vocaux, de messagerie texte et de données.



-----------



Frais de déverrouillage actuels



Bell: 50 $, 75 $ ou 150 $, selon la situation



Rogers: 50 $



Telus: 50 $



Vidéotron: 50 $