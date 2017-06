Les forces syriennes reprennent une partie du fief de Daech

BEYROUTH - Les forces kurdes de Syrie, appuyées par la coalition internationale que dirigent les États-Unis, disent avoir repris un quartier dans le nord-ouest de Raqqa, le fief principal de Daech (le groupe armée État islamique) en sol syrien.

Après deux jours de combat, les Forces démocratiques syriennes ont annoncé que le quartier de Romaniah est dorénavant sous leur contrôle. Les combattants disent avoir tué 12 djihadistes dans le cadre de ces récents affrontements.

L'Observatoire syrien des droits de la personne, établi en sol britannique, rapporte que les Forces démocratiques syriennes contrôlent aussi Mashlab et Sabahiya, des quartiers dans l'est et l'ouest de la ville.

L'offensive menée par les combattants kurdes s'est amorcée le 6 juin, sous le couvert de frappes aériennes de la coalition internationale.

La lutte pour Raqqa s'annonce longue et difficile, puisque Daech devrait défendre férocement sa capitale de facto.