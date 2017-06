Les Femmes en musique dénoncent le sexisme

(98,5 FM) - Ariane Moffatt, les soeurs Mélanie et Stéphanie Boulay, Catherine Durand, Amylie, Marie-Pierre Arthur et Lisa Leblanc sont au nombre de la centaine de femmes du collectif FEM (Femmes en musique) qui dénonce le sexisme dans le mode de la musique.

Dans une longue missive signée sur les réseaux sociaux, jeudi, ces femmes qui écrivent et composent des chansons notent que la programmation de certains festivals d’été fait de la place à moins de 30 pour cent d’entre elles – jusuq’à 10 pour cent dans certains cas.

Pourtant, elles représentent plus de 40 pour cent (42%) de la Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec dans le volet chanson et 49 pour cent de l’Union des artistes.

Au micro de Paul Houde, accompagné de Thérèse Parisien, Ariane Moffatt cerne les grandes lignes du problème.

« Notre nombre nous permet de nous mobiliser quand on voit des choses comme la médiatisation des festivals, note Ariane Moffatt. On vient de constater, dans notre face, vraiment, qu’à Jonquière, il y a deux des 24 bands qui sont des artistes féminines. Au festival Diapason, il faut regarder en dessous, en dessous de la ligne pour trouver une artiste féminine. Alors, ça a fait réagir. »

Ariane Moffatt et ses collègues ne veulent surtout pas déclencher un guerre «les filles contre les gars».

« On constate qu’il manque de parité. Dans la façon d’organiser des festivals, il manque cette conscience qu’équilibre et de parité homme-femme.

« Dans notre société, on a des valeurs égalitaires dans tous les milieux. En politique, on a fini par développer l’exigence d’être représenté d’égal à égal. Donc, les événements qui créent une programmation qui veulent refléter les valeurs d’une société ont une forme de responsabilité. »

