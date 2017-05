Les évacuations forcées continuent à Rigaud

Les détails avec Philippe Bonneville, à Rigaud

(98,5 FM) - Les pompiers, la Sûreté du Québec et la police militaire continuent lundi de procéder à des évacuations forcées à Rigaud, en Montérégie, l'un des secteurs les plus touchés par les inondations au Québec.

À Rigaud, les forces de l'ordre doivent évacuer plus d'une centaine de citoyens qui refusent de quitter leur maison.

Avec leur embarcation, les policiers cognent aux portes des résidences en questions et ordonnent aux sinistrés de les suivre.

Ceux-ci, qui ne pourront probablement pas retourner chez eux avant plusieurs semaines, peuvent apporter un sac avec des effets personnels.

«J'avais encore le contrôle avec mes pompes, mais là ils viennent de m'obliger à partir, a indiqué un sinistré. Je n'ai pas le choix. Pour être honnête, je ne voulais rien savoir, mais là, c'est la police, j'ai du respect envers eux. Ça fait quatre jours que je demande de l'aide. Les policiers sont les seuls à être venus me voir. Les ambulanciers ne sont jamais venus me voir, l'armée n'est jamais venue me voir. Pas la ville. Il a fallu que je paie du monde de ma poche pour venir m'aider.»

Concernant la décision du maire de Rigaud d'évacuer les résidents, ce citoyen sinistré n'est pas un admirateur du maire Hans Gruenwald Jr.

«Il n'a aucun respect envers les citoyens. On arrive à la fin, tout le monde le dit que le taux (d'eau) s'est stabilisé. C'est fini, ça va descendre. Pourquoi qu'il ne nous laisse pas dans nos maisons? C'est dégueulasse. On me scie les deux jambes, la lumière était au bout du tunnel, j'ai encore de l'électricité pour la télévision. Mes pompes fonctionnent.»