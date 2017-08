Les élus iraniens scandent «Mort à l'Amérique»

Environ 800 millions $ seront accordés à différents projets. Parmi les bénéficiaires figure la Force Qods, un corps expéditionnaire commandé par le général Qassem Soleimani, présent en Syrie et en Irak.

La loi impose aussi des sanctions financières, comme l'interdiction de voyager ou de visa, aux forces militaires américaines et aux organisations de sécurité qui fournissent des fonds et de l'aide militaire et logistique à Daech et à la section syrienne d'al-Qaïda. Les élus ont donné un délai de trois mois au gouvernement pour qu'il leur donne une liste de personnes à sanctionner.

Les Américains qui ont des liens avec un groupe d'exilés iraniens, l'Organisation des moudjahiddines du peuple iranien, n'obtiendront pas de visa pour venir en Iran. Par le passé, ce groupe a rémunéré un ministre de Donald Trump et au moins un de ses conseillers pour avoir prononcé un discours devant lui.