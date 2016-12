Les dirigeants des États-Unis et du Japon visteront le site de Pearl Habor

HONOLULU - Les dirigeants des États-Unis et du Japon mettront un long conflit derrière eux, mardi, en visitant ensemble le site de l'attaque japonaise de Pearl Harbor contre la base américaine à Hawaï, un événement qui avait propulsé les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale il y a 75 ans.

La visite du premier ministre japonais Shinzo Abe avec le président américain Barack Obama prouve que les anciens ennemis ont mis de côté leurs différends, selon le gouvernement japonais.

Plusieurs autres dirigeants japonais ont visité le site avant, mais M. Abe sera le premier à se rendre au mémorial situé sur les eaux au-dessus de l'épave du USS Arizona.

Pour Barack Obama, il s'agit probablement de sa dernière rencontre avec un dirigeant étranger en tant que président, a indiqué la Maison-Blanche.

Shinzo Abe rend la pareille à Barack Obama, qui avait été le premier président en exercice à visiter Hiroshima, au Japon, où les États-Unis avaient largué une bombe atomique.

Plus de 2300 Américains avaient perdu la vie le 7 décembre 1941 lorsque plus de 300 avions de chasse et bombardiers japonais se sont attaqués à la base navale américaine. Plus de 1000 autres Américains avaient été blessées.