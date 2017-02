Les détenus veulent doubler leur salaire

(98,5 FM) - Mécontents de leur salaire, des détenus québécois veulent une augmentation.

Un regroupement de prisonniers a déposé une requête à la Cour fédérale afin de forcer le gouvernement à doubler leur salaire. Leur cause sera entendue lundi.

Selon ce regroupement, le salaire actuel d'un détenu est d'environ 50 dollars pour deux semaines de travail à temps plein. Cette rémunération n'aurait pas été augmentée depuis 1981.

«Automatiquement, on leur prélève 30% pour les frais de logement et de nourriture et du système téléphonique», d'expliquer Me Rita Magloé Francis, une des avocates représentants les détenus, en entrevue avec Paul Arcand, lundi.

En prison, les détenus peuvent exercer une panoplie de boulots: rembourreur, menuisier, soudeur, couturier, représentant des détenus, etc.

Quand les détenus demandent au gouvernement de doubler leur salaire, ce qu'ils veulent surtout, c'est que le gouvernement indexe le salaire de 1981 en date d'aujourd'hui, de dire Me Magloé Francis.

(Avec le dossier de Michaël Nguyen, Journal de Montréal)