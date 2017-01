Les Clinton assisteront à la cérémonie d'investiture de Donald Trump

WASHINGTON - Bill et Hillary Clinton prévoient assister à la cérémonie d'investiture de Donald Trump, signe que les rivalités qui les opposaient durant la récente campagne présidentielle acrimonieuse seront vraisemblablement mises de côté.

Les représentants de l'ancien président des États-Unis et de l'ancienne secrétaire d'État ont indiqué que les Clinton seraient présents à l'investiture qui aura lieu le 20 janvier.

Cette annonce survient peu après que l'ex-président George W. Bush eut confirmé que sa femme Laura et lui seraient présents.

L'ancienne candidate démocrate à la présidentielle s'est éclipsée de la vie publique depuis que son adversaire, Donald Trump, l'a emporté, en novembre.

En tant qu'ancien président et ancienne première dame, Bill et Hillary Clinton ont dû être confrontés à la décision difficile d'assister ou non à la cérémonie d'investiture.