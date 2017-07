Les changements climatiques donnent du fil à retordre aux patinoires à Gatineau

Les changements climatiques ont été lourds de conséquences pour les patinoires extérieures à Gatineau l'hiver dernier.

Les surfaces glacées n'ont bénéficié que de 13 jours d'arrosage durant la saison hivernale 2016-2017 en raison des températures plus clémentes.

Le nombre de jours propices à l'arrosage des surfaces glacées sur le territoire gatinois a d'ailleurs diminué de 67 % au cours des quatre dernières années.



Dans cette optique, la Ville a recommandé quelques changements pour faire face à ces impacts lors d'un comité plénier tenu mardi matin, notamment en revoyant les conditions des contrats qui seront octroyés et en permettant l'arrosage la nuit, soit au moment où la température est plus basse.



Certains conseillers municipaux ont par ailleurs laissé entendre que le ruisseau de la Brasserie n'était plus une priorité et que l'argent devrait servir à d'autres fins.



Un peu plus de 8 500 citoyens ont profité de la saison de patinage l'hiver dernier, elle qui a débuté le 31 décembre pour prendre fin le 18 février.



Le coût d'entretien des 88 patinoires extérieures de la Ville de Gatineau est évalué à près de 160 000$.