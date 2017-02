Les CF-18 canadiens survolent de nouveau la Syrie

Le reportage de Stéphane Blais

MONTRÉAL - Les chasseurs CF-18 avaient participé à leurs dernières missions au-dessus de la Syrie, il y a un an. Le gouvernement avait retiré les appareils, préférant une mission visant à entraîner les forces locales et à aider à reconstruire les régions dévastées par la guerre civile.

Même si la nouvelle intervention des Forces armées comprend un volet pour les opérations en Syrie, les autorités militaires ont été réticentes à confirmer que les avions de surveillance et de ravitaillement continuaient leur mission là-bas.

Offensive à Mossoul

Les forces irakiennes soutenues par les États-Unis ont lancé hier une offensive majeure au sol et par les airs dans le but de reprendre le contrôle de l'ouest de Mossoul des mains de Daech et de chasser le groupe extrémiste de son dernier principal bastion urbain en Irak.

Des unités au sol ont avancé dans une ceinture de villages en périphérie de la deuxième ville en importance du pays. Des colonnes de fumée ont été vues dans le ciel de Mossoul, alors que des positions de Daech étaient bombardées.

L'opération pourrait être longue et difficile en raison de la densité de la population civile et de l'étroitesse des rues.

Selon les Nations unies, des centaines de milliers de civils sont piégés dans leur maison à Mossoul alors que se raréfient les ressources en carburant, en eau, en nourriture et en électricité.