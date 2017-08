Les Canadiens pourront voir une éclipse solaire lundi

Les Canadiens pourront voir une éclipse solaire partielle pendant différents moments de la journée, lundi prochain, mais certains passionnés feront un voyage aux États-Unis pour observer là-bas, en l'espace de quelques minutes, le soleil qui sera complètement caché par la lune.

Au Québec, entre 40 et 50 pour cent du soleil sera dissimulé derrière la lune, selon l'ASTROlab du parc national du Mont-Mégantic. À Montréal, l'éclipse sera à son maximum vers 14 h 48. À Québec et en Gaspésie, l'éclipse atteindra son sommet respectivement à 14 h 40 et 14 h 43.

Vers l'ouest du pays, l'éclipse sera encore plus importante. À Toronto, 70 pour cent du soleil sera masqué, alors qu'à Calgary, le pourcentage grimpe à 77 pour cent.

C'est à Victoria qu'il y aura l'éclipse la plus importante: 90 pour cent du soleil sera camouflé en matinée.

Des événements sont organisés à l'échelle du pays pour observer le phénomène, mais une poignée de Canadiens ont choisi d'aller aux États-Unis pour admirer un spectacle encore plus impressionnant: une éclipse totale.

L'éclipse solaire sera totale partout aux États-Unis, ce qui est exceptionnel en soi, selon l'ASTROlab du parc national du Mont-Mégantic.