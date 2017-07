Leonard Cohen et Lisa LeBlanc parmi les finalistes du prix Polaris

MONTRÉAL - Des chanteurs plus généralistes, des artistes autochtones et quelques jeunes loups, dont Lisa LeBlanc, figurent parmi les finalistes au prix de musique Polaris.

Les organisateurs ont annoncé jeudi le nom des 10 candidats qui se disputeront le prestigieux prix accompagné d'une bourse de 50 000 $. Ce prix est décerné à l'artiste ou au groupe canadien ayant réalisé le meilleur album pour la période allant du 1er juin 2016 au 31 mai 2017.

Lisa LeBlanc est en lice pour son album Why You Wanna Leave, Runaway Queen?, écrit majoritairement en anglais.

La chanteuse acadienne d'adoption montréalaise fera face à une forte compétition puisque le chanteur du groupe Tragically Hip, Gord Downie, la chanteuse Feist et, de façon posthume, l'auteur-compositeur-interprète Leonard Cohen, décédé en novembre 2016, se retrouve sur la liste des candidats.

Le vainqueur sera choisi par un jury indépendant de journalistes, de blogueurs et d'animateurs provenant de partout au Canada. Il sera annoncé à l'occasion d'un gala qui se déroulera le 18 septembre au Carlu, à Toronto. La cérémonie sera retransmise sur internet par CBC Music et Aux.tv.

Les Premières Nations

Les mauvais traitements infligés historiquement aux Premières Nations ont fait parler d'eux au Canada au cours de la dernière année. Le Polaris est le reflet de ces débats.

Outre l'album Secret Path dans lequel Gord Downie raconte la vie de Chanie Wenjack, un adolescent qui est mort après s'être enfui d'un pensionnat autochtone, le groupe A Tribe Called Red se retrouve parmi les finalistes pour l'album We Are the Halluci Nation.