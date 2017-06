Législatives en France: écrasante majorité en vue pour Macron

PARIS - La République en marche (REM), le nouveau parti centriste du président Emmanuel Macron, sort grande gagnante du premier tour des élections législatives françaises, dimanche.

Selon les projections, la coalition REM-Modem obtiendra de 415 à 455 sièges, au terme du second tour, la semaine prochaine. Les Républicains/UDI/Divers droite suivent à 70-110 sièges.

Les socialistes et leurs alliés PRG et EELV subissent une véritable béréniza. La formation, qui avait obtenu la majorité absolue au terme des législatives de 2012, ne garderait qu'entre 20 et 30 sièges. La France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, est crédité de 8 à 18 sièges.

Le Front national de Marine Le Pen devra se contenter d'un à cinq sièges.

Après le dépouillement de 82 pour cent des bulletins, REM et le Modem obtiennent 31,51 pour cent des suffrages. Déjà un de ses candidats a été élu dès le premier tour. Les Républicains et l'UDI en récoltent 19,11. La France insoumise est favorise par 10,6 pour cent des électeurs ayant participé au scrutin. Le Parti socialiste s'écrase à 7,37 pour cent. Quant au Front national, il obtient 14,27 pour cent des appuis.

Un candidat divers gauche et un candidat de l'UDI ont aussi été élus au premier tour.

Les firmes de sondages prévoient aussi un taux de participation historiquement bas, qui se situerait environ à 50 pour cent, témoignant la fatigue des électeurs après une longue campagne électorale.