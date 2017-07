Électrification des transports : «Montréal envoie un signal très clair»

On en parle en ondes : ENTREVUE_Alexandre Taillefer (12:34) Publié le mardi 11 juillet 2017 dans Puisqu'il faut se lever Avec Louis Lacroix

(98,5 FM) - Dans deux semaines, les bolides électriques de la Formule E prendront d'assaut les rues du centre-ville de Montréal. Le président d'honneur de cette première montréalaise, Alexandre Taillefer, explique pourquoi Montréal fait preuve de leadership.

Tombé sous le charme de la formule E lorsqu’il a assisté au Grand Prix de Paris en 2016, Alexandre Taillefer est convaincu que cette nouvelle course automobile dans les rues de Montréal saura captiver les Québécois.

Mais plus important encore que l’aspect sportif, M. Taillefer indique que l’événement a pour but de faire la promotion des véhicules électriques.

«L’objectif est de faire prendre conscience à la population que l’électrification des transports va remplacer l’énergie fossile dans environ 10 ans. On voit de plus en plus de manufacturiers qui annoncent du tout électrique.»

D’ailleurs, Volvo a récemment annoncé que dès 2019, il ne fabriquerait plus de voitures équipées seulement d'un moteur à combustion. La Norvège a également indiqué qu’elle interdira la vente de voiture à essence d’ici 2015.

«La ville de Montréal envoie un signal très clair, on est un leader sur l’échelle internationale, on veut accélérer l’électrification pour de nombreuses raisons, dont les questions de pollution et économiques. Juste en consommation de pétrole, il y a 25 milliards de dollars par année qui quittent le Québec. C’est complètement inacceptable.»

Comme René Lévesque l’avait fait dans les années 1960 avec la nationalisation de l’électricité, M. Taillefer louange l’administration Coderre.

«En 1962, quand René Lévesque a proposé de nationaliser l’électricité, c’était une décision courageuse. Et aujourd’hui, de dire qu’on va électrifier le transport, c’est aussi une décision courageuse que je ne peux pas faire autrement que d’appuyer.»

Montréal ePrix2017

Les 29 et 30 juillet