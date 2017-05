Le Vatican organise une conférence pour célébrer le «big bang»

VATICAN - L'Observatoire du Vatican a invité scientifiques et cosmologues à venir discuter de trous noirs, d'ondes gravitationnelles et de singularités espace-temps au cours des prochains jours, afin de rendre hommage au cosmologue jésuite considéré comme l'un des pères de l'idée selon laquelle l'univers est né d'une gigantesque explosion.

La conférence qui se déroulera de mardi à vendredi à l'Observatoire saluera le travail du père Georges Lemaître. L'Observatoire a été créé en 1891 par le pape Léon XIII pour contrer l'image d'une Église catholique hostile à la science.

Le père Lemaître a été le premier, en 1927, à expliquer que l'éloignement des galaxies est la conséquence d'une expansion de l'univers - une conclusion à laquelle il en est arrivé en résolvant des équations qui composent la théorie de la relativité d'Einstein.

La théorie du père Lemaître est aujourd'hui couramment connue comme le «big bang».

Le patron actuel de l'Observatoire, le Jésuite Guy Consolmagno, a dit que les travaux du père Lemaître ont démontré qu'ils possible de croire à la fois à Dieu et au «big bang». Les chrétiens croient à un dieu qui est responsable de l'existence de l'univers, a-t-il dit, et «notre science nous explique comment Il a fait».