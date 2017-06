Le titre de BlackBerry chute après l'annonce de résultats mitigés

WATERLOO, Ont. - Les actions de BlackBerry effectuent vendredi une glissade de plus de dix pour cent, alors que l'entreprise a annoncé un profit de 671 millions $ US à son plus récent trimestre, tout en affichant des revenus inférieurs aux attentes.

Malgré l'amélioration du résultat net, BlackBerry, qui publie ses données financières en dollars américains, a indiqué que ses revenus pour le premier trimestre ont chuté à 235 millions $, comparativement à 400 millions $ un an auparavant.

Les analystes sondés par Thomson Reuters s'étaient attendus à des revenus d'approximativement 264,39 millions $.

À la Bourse de Toronto, les actions de BlackBerry chutaient en milieu d'après-midi de 11,53 pour cent, ou 1,69 $, à 12,97 $.

Le chef de la direction, John Chen, a dit s'attendre à une augmentation dans la seconde moitié de l'exercice des revenus de licences et de certains services de logiciels.

«Il sera davantage question de croissance dans la seconde moitié, je crois», a dit M. Chen, vendredi, en conférence téléphonique avec des analystes.