Le suspect dans l'attentat de Stockholm plaide coupable

STOCKHOLM - Un Ouzbek de 39 ans a admis mardi avoir foncé dans un grand magasin de Stockholm au volant d'un camion volé la semaine dernière, faisant quatre morts et 15 blessés, a dit son avocat.

Un tribunal de Stockholm a autorisé la police à détenir Rakhmat Akilov pendant un mois après que l'homme eut admis avoir foncé dans un magasin huppé du centre-ville de Stockholm vendredi dernier. Il avait été épinglé par la police quelques heures plus tard et formellement arrêté tôt samedi.

La police n'a pas fourni de motif pour cette attaque, qui n'a toujours pas été revendiquée.

Les policiers ont dit qu'Akilov semblait sympathique aux organisations extrémistes, mais que rien ne permettait de croire qu'il s'apprêtait à frapper. Sa demande de résidence en Suède avait été rejetée l'an dernier.

Après l'audience, son avocat, Johan Erikson, a dit qu'Akilov "plaide coupable" à l'attentat de vendredi, mais il a dit ne pas pouvoir commenter davantage.

Les victimes sont deux Suédois, un Britannique et une Belge. Huit blessés, dont deux atteints plus grièvement, sont toujours hospitalisés.

Le bureau du procureur a annoncé mardi qu'il annulera l'arrestation d'un deuxième homme épinglé par la police en lien avec cette affaire. L'individu sera toutefois maintenu en détention, puisqu'il est sous le coup d'un ordre précédent d'expulsion.

L'attaque de vendredi a ébranlé la Suède, qui est fière de son ouverture envers les migrants et les réfugiés. Quelque 163 000 demandeurs d'asile sont arrivés au pays en 2015, un nombre sans précédent qui a incité le gouvernement à resserrer les contrôles le long des frontières et à encadrer plus de manière plus serrée les droits des immigrants.