Le SPVM recherche un homme dangereux

MONTRÉAL - Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite l'aide du public mercredi matin afin de retrouver un homme qui s'est évadé de sa garde légale lors d'une sortie supervisée.

René Audet est interné dans un centre pour des accusations reliées à un homicide survenu en 2010.

Selon le SPVM, il aurait fui son accompagnateur mardi vers 13h30 au métro Langelier.

La police indique qu'il est schizophrène, suicidaire et qu'il représente un danger important pour lui-même ou pour autrui et demande à quiconque qui le reconnaitrait de ne pas entrer en contact avec lui et d'appeler le 911.

René Audet, 23 ans, est blanc, il aurait une courte barbe et les cheveux courts bruns.

Il mesure 170 cm (5'7''), et pèse 72 kilos (160 lb).

Il portait, mardi, un chandail bleu pâle et un short beige.