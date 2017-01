(Cogeco Nouvelles) - Le SPVM recherche des victimes potentielles de deux proxénètes ayant fait au moins une victime qui était âgée de 17 ans au moment de la recruter.

Jeff Bonhomme et Gabrielle Lemire ont comparu à la Cour du Québec le 12 janvier 2017 et font face à des accusations de proxénétisme, proxénétisme (moins de 18 ans), traite de personne, traite de personne (moins de 18 ans) et publicité de services sexuels.

Jeff Bonhomme est un homme à la peau noire de 28 ans. Il mesure 5’7’’ et pèse 150 lb. Il a les cheveux noirs tressés et les yeux bruns.

Gabrielle Lemire est une femme à la peau noire de 27 ans. Elle mesure 5’1’’ et pèse 130 lb. Elle a les cheveux noirs tressés et les yeux bruns.

Jeff Bonhomme et Gabrielle Lemire ont été arrêtés dans un logement du centre-ville de Montréal où ils avaient séquestré la victime.