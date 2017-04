Le SPVM recherche des victimes potentielles de 2 proxénètes

(98,5 FM) - Après avoir procédé à l'arrestation de deux suspects impliqués dans plusieurs dossiers de proxénétisme et d'agressions sexuelles sur des mineures, le SPVM fait appel au public pour trouver d'autres victimes potentielles.

Les enquêteurs du Module exploitation sexuelle, proxénétisme de la section des crimes majeurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), en collaboration avec le Service de police de Blainville, ont procédé, le 7 avril dernier, à l’arrestation de deux suspects impliqués dans plusieurs dossiers de proxénétisme et d’agressions sexuelles sur des victimes âgées de moins de 18 ans. Les enquêteurs ont des raisons de croire qu'ils auraient pu faire d’autres victimes.

Les deux suspects dans ce dossier, Luis Fernando Camacho Vera, 33 ans et Claire Nicolle, 28 ans, ont comparu à la Cour du Québec et font face à plusieurs chefs d’accusation, dont proxénétisme sur une personne d’âge mineur, agression sexuelle, incitation à des contacts sexuels et leurre.

Modus operandi

Les suspects entraient en contact avec leurs victimes par l’entremise de sites d’annonces ou des médias sociaux. Dans certains cas, une annonce était publiée sur un site internet offrant un «emploi parfait pour étudiante» ou alors les victimes étaient approchées directement par l’entremise de médias sociaux.

Lorsque les victimes répondaient à l’annonce, une femme disant s’appeler Zoé les mettait en contact avec un homme prénommé Carlos. Un rendez-vous était alors fixé pour une entrevue.

Lors de l’entrevue, plusieurs victimes ont été agressées sexuellement. Luis Fernando Camacho Vera utilisait un véhicule utilitaire sport blanc lors de ses déplacements avec les jeunes victimes.

L’enquête tend à démontrer que dans les années récentes, les suspects auraient fait plusieurs victimes dans des circonstances similaires.

Toute personne qui aurait été victime ou qui connaît quelqu’un qui aurait pu être victime de Luis Fernando Camacho Vera et de Claire Nicole est invitée à se rendre au poste de police de son quartier ou à communiquer avec le 9-1-1.

Voici la photos des deux suspects:

Nicole Claire, 28 ans





Luis Fernando Camacho Vera, 33 ans

(Source: communiqué du SPVM)