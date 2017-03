Le site d'embauche de McDonald's Canada piraté

TORONTO - McDonald's du Canada a annoncé vendredi que son site internet «carrières» avait été piraté, compromettant ainsi les renseignements personnels d'environ 95 000 candidats à des postes dans ses restaurants.

Les candidats touchés sont ceux qui ont postulé en ligne entre mars 2014 et mars 2017, indique le géant de la restauration rapide.

Selon McDonald's, les demandes d'emploi exigent de fournir des renseignements personnels comme le nom, l'adresse, l'adresse courriel, le numéro de téléphone, l'historique d'emploi «et autres renseignements usuels de candidature».



McDonald's du Canada assure que ses formulaires de demande d'emploi n'exigent pas de donner le numéro d'assurance sociale, des renseignements bancaires ni des renseignements sur la santé. L'entreprise soutient qu'«à l'heure actuelle, rien n'indique que les renseignements saisis ont servi à un usage inadéquat».



L'entreprise, qui offre ses excuses, a désactivé le site et ouvert une enquête «dès qu'elle a été informée de cette atteinte à la vie privée», et elle a entrepris des démarches «pour veiller à ce que ce type d'atteinte à la sécurité ne se reproduise plus». Elle rappelle que les personnes qui souhaitent postuler devraient le faire en personne dans tout restaurant.



Tous les candidats «touchés directement par cette atteinte à la vie privée» recevront une lettre par la poste ou seront joints autrement.



McDonald's compte plus de 1400 restaurants et plus de 80 000 employés au Canada.