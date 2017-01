Le retour de Véro en direct à la télé! (vidéos)

On en parle en ondes : Véronique Cloutier: Véro nous présente «Votre beau programme» (7:30) Publié le mercredi 11 janvier 2017 dans Le Québec maintenant Avec Catherine Beauchamp

(98,5 FM) - Après plusieurs mois de préparations, c'est le grand soir pour Véronique Cloutier qui nous présente, mercredi soir, sa nouvelle émission de télévision diffusée en direct à Radio-Canada, «Votre beau programme».

À quelques heures de sa première en direct des studios de Radio-Canada dès 21h mercredi soir, Véronique Cloutier est une animatrice très fébrile, et ce, malgré sa grande expérience télévisuelle.

Après trois ans d’absence où elle s’est consacrée à la scène, Véro est très heureuse de renouer avec ce médium qu’elle aime tant. Avec sa nouvelle émission «Votre beau programme», la sympathique animatrice revient à l’essence de son métier, soit celui de divertir en faisant rire et pleurer.

«On créé un format de toutes pièces. On a monté une émission. On a inventé un concept depuis plusieurs mois. On part de zéro. Même encore, on se demande : ‘’on change ça ou non?’’ Jusqu’à la dernière minute, on doute. Mais c’est correct, je vis bien avec le doute», a-t-elle confié en entrevue avec Marie-Josée Lavallée, mercredi.

Bien qu’elle soit impliquée dans tout le processus créatif, Véro sait s’entourer de gens très compétents et elle leur fait pleine confiance. Donc, elle n’est pas du genre à tout vouloir contrôler sur un plateau de télé.

«Ce n’est pas comme dans ma vie familiale où là je suis une ‘’Germaine’’», avoue-t-elle en riant.

Pour ce soir de grande première, Véro recevra la très aimée Guylaine Tremblay.

«Ce n’est pas une émission d’entrevue. Chaque semaine, notre artiste invité va monter un numéro ou on va lui faire une surprise. On va aussi voir des gens du public parce que j’avais aussi envie de montrer du beau, du vrai et des histoires inspirantes.

Qui dit soir de première, dit aussi les critiques le lendemain. S’inquiète-t-elle des critiques négatives qui pourraient être écrites dès jeudi matin?

«On a un bon show dans les mains, je suis fière de le présenter ce soir en direct, mais surtout, j’ai beaucoup de plaisir à le faire. Si demain les cotes d’écoute sont catastrophiques, je vais avoir de la peine, mais je vais m’en remettre et je vais quand même faire mes 10 semaines.»

Si vous avez envie de revoir Véro à la télé, il suffit de regarder «Votre beau programme» à Radio-Canada, tous les mercredis soir de 21h à 22h.

Voyez deux bandes annonce: