Le Québec franchit le cap du 8 millions d'habitants

OTTAWA - La population du Québec a franchi pour la première fois le cap des huit millions d'habitants, mais le poids démographique de la province au sein du Canada continue de reculer au fur et à mesure que la population se déplace vers l'ouest, selon les chiffres de Statistique Canada.

Au jour du recensement, le 10 mai 2016, le Québec comptait 8 164 361 habitants parmi les 35 151 728 du Canada. La population de la province a augmenté au cours de la période couverte par l'enquête, mais à un taux de croissance moindre que celui du reste du pays.

Entre 2011 et 2016, la population du Québec a ainsi enregistré une croissance de 3,3 pour cent, ce qui est inférieur à la moyenne nationale de 5 pour cent, et surtout, nettement en deçà de celui que revendiquent les trois provinces des Prairies.

La population canadienne se déplace d'est en ouest

Pour la première fois depuis qu'elles ont joint la Confédération, l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba ont affiché les croissances les plus élevées parmi les provinces canadiennes (11,6, 6,3 et 5,8 pour cent, respectivement), suivies de près par la Colombie-Britannique (5,6 pour cent).

«On remarque une forte croissance des trois provinces des Prairies. Il y a maintenant environ un Canadien sur trois qui vit dans l'Ouest», souligne en entrevue Johanne Denis, porte-parole de Statistique Canada.

En Alberta, où la bulle pétrolière des dernières années s'est brusquement dégonflée, «les causes de cette grande croissance ont été une immigration forte et une forte migration interne des gens qui partent d'autres provinces et qui vont s'établir là», précise-t-elle.