Le prince Charles et sa femme Camilla amorcent leur séjour au Canada

Le prince Charles et la duchesse de Cornouailles Camilla, à leur arrivée à Iqaluit, jeudi./Photo: La Presse canadienne, Adrian Wyld

IQALUIT, Nunavut - Le prince Charles et la duchesse de Cornouailles sont arrivés à Iqaluit, jeudi, où ils ont amorcé leur visite qui se terminera ce week-end avec les célébrations du 150e anniversaire de la fédération canadienne sur la colline du Parlement.

Peu après l'atterrissage de l'Airbus portant le drapeau du prince de Galles, le couple a reçu un accueil militaire officiel. Des dignitaires se trouvaient sur place pour souhaiter la bienvenue au prince Charles et à sa femme Camilla, dont le gouverneur général David Johnston, la commissaire du Nunavut Nellie Kusugak et le premier ministre du territoire, Peter Taptuna.

Après avoir inspecté la garde des Rangers canadiens, le prince Charles s'est rendu sur une scène à l'extérieur de l'édifice législatif pour la cérémonie d'accueil officielle, lors de laquelle des chanteurs de gorge autochtones ont fait étalage de leurs talents.

La ministre des Affaires autochtones Carolyn Bennett a aussi souhaité la bienvenue au couple princier et lui a dit qu'il aurait l'occasion de rencontrer de jeunes Autochtones inspirants.

Dans le cadre de sa 18e visite au Canada, le prince Charles rencontrera aussi des groupes travaillant à la promotion et à la préservation de la langue inuite. Il en apprendra davantage sur l'Office de la langue inuite, assistera à la traduction en inuktitut d'un livre pour enfants et recevra un bref cours de langue.

La duchesse, qui séjourne au Canada pour la quatrième fois, rencontrera de son côté des groupes qui tentent d'améliorer la santé et la qualité de vie des femmes dans le Grand Nord.

La dernière visite de membres de la famille royale au Canada a eu lieu lorsque le duc et la duchesse de Cambridge, William et Kate, ont visité cinq communautés de la Colombie-Britannique et deux du Yukon.