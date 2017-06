Le président Barack Obama prononce son discours à Montréal (vidéo)

(98,5 FM) - Le président Barack Obama est actuellement en train de livrer son discours devant la Chambre de commerce de Montréal, au palais des congrès.

M. Obama a été accueilli chaudement par l'asssitance un peu avant 18 heures et il a salué ses invités avec quelques mots de français: « merci beaucoup. Bonsoir ».

Celui qui a dirigé les États-Unis durant deux mandats successifs a pris les premières minutes de son discours pour parler de la relation plus proche que jamais des habitants de la planète en raison des moyens de comunications d'aujourd'hui.

Une telle proximité, soutient-il, augmente plus que jamais les canaux de communications pour la propagande terroriste. Face à une telle situation, Barack Obama estime que les populations ne doivent pas se replier sur elles-mêmes.

Économie, environnement

Le président doit notamment parler de justice économique, d'environnement et de géopolitique lors de la période de questions-réponses qui suivra la conférence, a révélé plus tôt dans la journée Sophie Brochu, la présidente de Gaz Métro, qui posera les questions à l'ancien locataire de la Maison-Blanche.

Il sera question de sa vision du futur, des tendances fondamentales, plutôt que de sujets brûlants d'actualité, a-t-elle précisé en point de presse, au palais des congrès de Montréal, environ une heure et demie avant le début de l'allocution du 44e président des États-Unis, invité par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM).

Il y aura plus de 6000 personnes lors de l'événement à guichets fermés qui a suscité un réel engouement.

Michel Leblanc, le président du CCMM, a révélé qu'il avait envoyé l'invitation à M. Obama avant qu'il ne termine son mandat présidentiel, le 20 janvier dernier.

La réponse est venue il y a à peine quatre semaines, déclenchant un branle-bas de combat pour organiser un événement de cette ampleur en si peu de temps.

Plus d'une centaine de représentants des médias ont été accrédités pour la conférence.

Des invités de marque

La liste des invités de marque est longue: le premier ministre Philippe Couillard est de la partie, tout comme son ministre des Finances Carlos Leitao. Sont aussi présents, la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, la Secrétaire générale de la Francophonie Michaëlle Jean, l'ancien premier ministre Jean Charest, le maire de Montréal Denis Coderre, l'ancien chef du Parti québécois Pierre Karl Péladeau, et de nombreux représentants du Québec Inc. dont Jean Coutu et Stephen Bronfman de Claridge, parmi bien d'autres. Le premier ministre Justin Trudeau n'est pas présent.

Il s'agit de la première conférence au Canada de M. Obama depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche. Sa dernière visite officielle au pays fut fin juin 2016, au Sommet des leaders nord-américains à Ottawa.

Parce que l'événement sera diffusé, notamment par le réseau américain CNN, M. Obama « ne va pas seulement nous parler à nous, mais au monde entier », a souligné M. Leblanc.

(Avec la Presse canadienne)