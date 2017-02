Le PQ est prêt à se «donner un électrochoc», assure Lisée

Jean-François Lisée

VICTORIAVILLE, Qc - Le Parti québécois est prêt à se «donner un électrochoc» pour se renouveler et accueillir plus de jeunes, a assuré le chef Jean-François Lisée.

Le chef péquiste s'est adressé dimanche matin aux jeunes péquistes réunis à Victoriaville en fin de semaine pour débattre des propositions qu'ils apporteront au prochain congrès du PQ.

Je veux qu’un gouvernement du Parti Québécois soit pour nos jeunes le gouvernement des rêves réalisés ?oe??#CongrèsPLQ #PolQc — Jean-François Lisée (@JFLisee) 19 février 2017

Les militants ont adopté plusieurs résolutions, dont celle de diminuer le financement public versé aux écoles privées et celle d'instaurer un processus de destitution contre les députés accusés au criminel.



M. Lisée a salué les suggestions des jeunes et a tenu à leur dire que le PQ allait bel et bien se réformer pour attirer une large coalition de membres.



Le conseiller spécial du chef, Paul St-Pierre-Plamondon, a publié récemment un rapport dans lequel il disait que les jeunes étaient «trop peu» nombreux au PQ — seulement 16 pour cent des membres sont des jeunes.



Le rapport était «dérangeant», a reconnu M. Lisée, qui a assuré que le PQ écoutera davantage et agira pour «continuer d'être à l'avant-garde de l'implication et du militantisme».



Le discours de M. Lisée a été précédé par celui de Marc-André Bouvette, le nouveau président du Comité national des jeunes du Parti québécois.



«On nous dit depuis longtemps de brasser la cage. Le message est entendu», a-t-il affirmé.