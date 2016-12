Le plus haut pont du monde ouvert en Chine

Le pont Beipanjiang, en Chine/Photo: Chinatopix Via AP

Le pont Beipanjiang, en Chine/Photo: Chinatopix Via AP

(Cogeco Nouvelles) - Un pont s'élançant à plus de 500 mètres au-dessus du sol et qualifié de «plus haut du monde» a été ouvert aujourd'hui à la circulation en Chine, où il relie deux provinces montagneuses du sud-ouest du pays.

Le pont Beipanjiang, en Chine. Photo The Associated Press

Le pont Beipanjiang culmine en fait à 565 mètres au-dessus d'une rivière.



Ce nouvel axe permettra de relier les villes de Xuanwei, dans la province du Yunnan, et Shuicheng, dans celle du Guizhou, en une heure de route environ contre plus de quatre auparavant.





Si l'on tient compte de la hauteur des seules structures du pont, et non pas de la distance qui sépare le tablier du sol, c'est le viaduc de Millau, en France, qui est le plus haut du monde, à 343 mètres.

(Avec l’AFP)