(Cogeco Nouvelles) - L'humoriste et comédienne américaine Rosie O'Donnell n'a jamais caché sa haine pour Donald Trump et elle a de nouveau invectivé le futur président des États-Unis lors d'une série de micromessages publiés le 1er janvier.

C’est bien connu, il n’y a pas d’amour qui unit Donald Trump et Rosie O’Donnell. Depuis environ 10 ans, les deux célébrités redoublent d’ardeur pour s’insulter régulièrement.

Le 1er janvier, O’Donnell a déversé son fiel sur son compte Twitter et a traité le président élu «d’homme malade» et «de mentalement instable».

De plus, elle a relayé un article de MSNBC qui mentionnait que Trump s’accordait le crédit appartenant à d’autres en ajoutant qu’«il était un criminel».

À la suite d’un autre article publié sur le Huffington Post intitulé «15 exemples que Donald Trump est raciste», la comédienne a écrit : «Le pire humain de la terre».

DONALD TRUMP IS A SICK MAN https://t.co/fp0K0B6EAi via @HuffPostPol

DONALD TRUMP IS MENTALLY UNSTABLE - https://t.co/6AvhoPq1du



LESS THAN 3 WEEKS TO STOP HIM AMERICA