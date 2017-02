Le Parlement européen approuve le libre-échange avec le Canada

BRUXELLES - Le Parlement européen a voté mercredi en faveur de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, présentant l'entente comme un signe de coopération à un moment où plusieurs - notamment le président américain Donald Trump - semblent vouloir freiner la mondialisation.

Après trois heures de débats et des années de négociations, 408 parlementaires européens ont voté pour l'accord, 254 ont voté contre et 33 se sont abstenus.

L'Accord économique et commercial global unira quelque 35 millions de consommateurs canadiens à environ 500 millions d'Européens.

La ratification par l'UE permettra l'entrée en vigueur d'environ 90 pour cent de l'accord, une fois que le Parlement canadien aura fait de même au cours des prochains mois.

Le vote de mercredi devrait clore le long processus d'adoption par l'Union européen, après que certains de ses 28 membres eurent tenté de faire modifier, voire de saborder, l'entente. Les Pays-Bas pourraient toujours théoriquement y faire obstacle, s'ils décident d'organiser un référendum sur la question.

Le vote survient alors que les partis populistes sont en pleine croissance en Europe et que l'administration Trump semble vouloir se replier sur elle-même. Le président américain a annulé l'accord de libre-échange avec les pays du Pacifique et laissé entendre qu'il pourrait imposer des tarifs sur les importations.

«Le président Trump nous a donné une autre bonne raison d'intensifier nos liens avec le Canada - pendant que Trump met en place de nouveaux tarifs, nous ne faisons pas que les abolir, mais nous adoptons aussi les normes progressives les plus élevées», a déclaré le député européen Guy Verhofstadt.

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a évoqué une «étape importante» et dit que «les entreprises et les citoyens de l'Union européenne commenceront à récolter les bienfaits de cette entente dès que possible».

Confiant de voir le pacte être adopté, le ministre canadien du Commerce international François-Philippe Champagne se trouvait déjà à Strasbourg et le premier ministre Justin Trudeau devrait s'adresser à l'assemblée législative jeudi.

L'entente abolira les obstacles aux échanges commerciaux entre les deux pays, qui surpassent 60 milliards d'euros par année. L'UE s'attend à voir l'entente gonfler ce montant d'environ 20 pour cent.

Les détracteurs du pacte craignent toutefois qu'il ne nuise aux normes de sécurité alimentaire ou aux droits des travailleurs, ce que réfutent les dirigeants de l'UE.

Voici quelques détails:

L'Accord économique et commercial global a été adopté par un vote de 408-254 et 33 abstentions.

Voici quelques faits au sujet de l'entente:

- Le Canada est le 12e plus important partenaire commercial de l'Union européenne. L'UE est le deuxième plus important partenaire commercial du Canada, après les États-Unis, et représente près de 10 pour cent de son commerce extérieur.

- En 2014, les exportations canadiennes vers l'UE se sont élevées à 39,5 milliards $, et ses importations, à 53 milliards $.

- L'UE a une population de plus de 500 millions et un PIB nominal de près de 18 000 milliards $.

- L'accord doit éliminer environ 98 pour cent des tarifs pour les deux parties.

- Une étude conjointe Canada-UE a conclu que l'entente commerciale pourrait faire augmenter le commerce bilatéral de 20 pour cent annuellement et hausser les revenus du Canada de 12 milliards $ annuellement.

- L'étude suggère que les avantages économiques de l'accord pourraient être équivalents à la création de près de 80 000 nouveaux emplois ou à une hausse de 1000 $ des revenus annuels moyens des ménages canadiens.

- La première ronde de négociations a eu lieu à Ottawa en octobre 2009 et une entente de principe a été annoncée quatre ans plus tard. Après avoir modifié quelques clauses litigieuses, un texte légal final a été publié en février 2016.

- La Wallonie, une région belge de 3,6 millions d'habitants, est passée près de faire avorter l'entente. Une ronde finale de négociations a permis d'éviter le veto wallon, qui aurait mis fin à sept années de discussions.