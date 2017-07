Le Parc Safari s'excuse d'avoir offensé des gens avec «la liberté de religion»

Dans la foulée de la publication d'une vidéo où l'on voit des musulmans prier au Parc Safari, la direction s'est dite désolée «que la liberté de religion ait pu offenser des gens» et déplore les commentaires haineux et racistes qu'elle reçoit depuis ce temps.

Dans un message publié sur sa page Facebook, mardi après-midi, la direction a expliqué qu'elle avait reçu dimanche l'association musulmane du Canada, qui avait réservé un espace sur le site. Le groupe avait un système audio, mais il n'était pas branché au système du parc, dit-on.

La direction insiste sur le fait que le groupe a respecté toutes les consignes et que s'il ne l'avait pas fait, il aurait été expulsé.

Elle ajoute que le parc est «par définition un endroit multiculturel où petits et grands peuvent découvrir la merveilleuse diversité de la nature et des animaux et ainsi développer affection et respect pour cette diversité, ces différences, et leur beauté intrinsèque».

Le parc dit qu'il n'acceptera «aucun appel à la haine ou vocabulaire inapproprié sur (les) réseaux sociaux, par téléphone ou sur (le) site».

Sur la vidéo de 46 secondes publiée sur Youtube, on voit un groupe de gens agglutinés à un endroit sur la pelouse et on entend, au loin, un homme dans un haut-parleur.