Le pape François recevra Trump au Vatican

WASHINGTON - Le pape François rencontrera le président des États-Unis Donald Trump au Vatican d'ici la fin du mois.

Il s'agira du premier déplacement à l'étranger de M. Trump depuis son élection.



Il s'arrêtera également en Arabie saoudite et en Israël, avant de visiter le siège de l'OTAN et d'assister à un sommet en Italie.



M. Trump a expliqué jeudi que son périple débutera en Arabie saoudite et comprendra des rencontres avec des leaders du monde musulman. Il a dit qu'il cherchera une nouvelle collaboration pour «combattre l'extrémisme, le terrorisme et la violence», et faire la promotion d'un avenir plus prometteur pour les jeunes musulmans.



Le président américain avait rencontré mercredi son homologue palestinien, Mahmoud Abbas.



La Maison-Blanche avait précédemment annoncé que M. Trump visiterait l'Italie et la Belgique dans le cadre du sommet du G7.