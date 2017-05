Le pape François est attendu à Fatima, au Portugal

FATIMA, Portugal - Le pape François est attendu d'ici quelques heures au sanctuaire catholique de Fatima, au Portugal.

Le pape canonisera en fin de semaine Francisco et Jacinta Marto, deux petits bergers pauvres et analphabètes à qui la Vierge aurait confié trois secrets. Leurs visions comptent parmi les événements les plus marquants de l'histoire de l'Église catholique au 20e siècle.

L'année 2017 marque le centième anniversaire des apparitions présumées de la Vierge.

Des milliers de pèlerins venus d'aussi loin que Cuba, le Venezuela et l'Argentine patientaient vendredi sous une pluie froide pour accueillir le pape. Plusieurs ont passé la nuit à la belle étoile pour avoir une meilleure place.

Fatima se trouve à environ 150 kilomètres au nord de Lisbonne.

Certains pèlerins ont complété leur périple à genoux, en priant. Munis de cierges, de chapelets et de roses, ils se sont rendus jusqu'à la statue de Notre-Dame-de-Fatima ou ont lancé des organes de cire, des oreilles, des coeurs, des bras ou des jambes, dans un gigantesque feu pour prier pour une guérison.