Le Montréalais Amor Ftouhi formellement accusé

FLINT, Mich. - Le Montréalais de 49 ans soupçonné d'avoir poignardé un policier à l'aéroport de Flint, au Michigan, a été formellement accusé mercredi d'avoir commis un acte violent dans un aéroport international et pour avoir entravé la sécurité à l'aéroport.

Le Montréalais a été arrêté le 21 juin à la suite d'une attaque contre le lieutenant Jeff Neville, à l'aéroport, situé au nord-ouest de Detroit.



Selon les autorités, le suspect aurait fait référence à des meurtres commis en Syrie, en Irak et en Afghanistan et aurait crié «Allahou Akbar» («Dieu est grand»).



Jeff Neville a depuis obtenu son congé de l'hôpital.



L'attaque est survenue cinq jours après qu'Amor Ftouhi fut entré légalement aux États-Unis à Champlain, dans l'État de New York. Le FBI affirme qu'il transportait un couteau lorsqu'il a passé la frontière.