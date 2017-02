Le ministre de la Justice américain confirmé sous fond de controverse

WASHINGTON - Le Sénat américain a confirmé dans ses fonctions le sénateur Jeff Sessions, choisi par le président Donald Trump pour être procureur général et ministre de la Justice dans son administration, malgré la vive opposition dont il faisait l'objet chez les démocrates.

L'historique du républicain de l'Alabama concernant la défense des droits civils et l'immigration a fait l'objet de bien des critiques.



Le vote, qui s'est conclu à 52 voix contre 47, a mis fin à des semaines de débats incisifs autour de la nomination de Jeff Sessions, qui est considéré comme l'un des membres les plus conservateurs du Sénat.



Les démocrates se sont ligués contre M. Sessions, faisant valoir que celui-ci n'allait pas en faire assez pour protéger le droit de vote des minorités, les droits des homosexuels et l'accès légal des femmes à l'avortement.



Plusieurs estiment également que les immigrants illégaux n'auront pas droit à des procès justes avec M. Sessions à la tête du système judiciaire.



Le sénateur démocrate Tim Kaine a fait valoir que «l'indépendance est d'autant plus nécessaire» avec l'administration de Donald Trump. Le passé de M. Sessions «soulève des doutes» quant à sa capacité à rendre la justice accessible à ceux qui en ont le plus besoin ainsi qu'à infirmer des décisions «contraires à la loi» de M. Trump, a-t-il plaidé.



Les républicains ont quant à eux souligné que M. Sessions avait démontré, au cours de sa longue carrière au service de l'État, son intégrité, son honnêteté et son engagement à l'égard de la justice.



«Il a été difficile de voir tout ce que cet homme bon a dû traverser dans les dernières semaines, a dit le leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell. C'est un collègue bien qualifié ayant une profonde vénération pour le droit. Il croit fermement à son application égale pour tous.»



M. Sessions a recueilli l'appui unanime des sénateurs républicains, mais seulement un démocrate l'a soutenu, soit Joe Manchin, de la Viriginie-Occidentale.



Le gouverneur de l'Alabama devrait annoncer dès jeudi qui remplacera M. Sessions comme sénateur de cet État. Parmi les six candidats potentiels au poste, le procureur général de l'État Luther Strange est perçu comme un des favoris, selon des sources bien au fait de la question.