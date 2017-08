Le maire de Saint-Pie estime avoir été floué par les avocats du Thunder Bike Show

(98,5 FM) - La municipalité de Saint-Pie accueillait cette fin de semaine, sur le circuit de Sanair, le Thunder Bike Show, une célébration à la gloire de la motocyclette.

Ce que les dirigeants de Saint-Pie ignoraient toutefois c’est que des membres de groupe de motards criminalisés seraient omniprésents sur le site. Il va sans dire que cela ne fait pas l’affaire de nombreux citoyens et des dirigeants de la municipalité.

Le maire de Saint-Pie, Mario Saint-Pierre, c’est confié à Catherine Gaudreault, dimanche matin à l’émission Week-end extra. Il estime avoir été floué par les organisateurs du Thunder Bike Show lors de la demande de permis.

«C’est le groupe d’avocats Dunton-Rainville qui a fait la demande, a-t-il raconté. On s’est dit qu’une grosse boîte voulait organiser un événement à caractère musical à Saint-Pie. Même si ça s’appelait le Thunder Bike Show, on était loin de s’attendre que les invités spéciaux seraient des motards et tous les groupes.»

Les dirigeants municipaux ne se sont donc pas méfiés.

«C’est très choquant, affirme-t-il. Quand ils ont monté la scène, il y avait des «grands chevaliers en moto» qui surveillaient l’entrée. Là, on s’est aperçu que ce n’était pas seulement des gens d’affaires qui voulaient tenir un événement, mais plutôt des motards.»

Les citoyens de la région étaient évidemment inquiets que ce genre de rassemblement ait lieu si près de chez eux. De plus les clients d’un camping familial, tout près de Sanair, ont été dérangés une partie de la nuit par le volume des haut-parleurs sur le site du Thunder Bike Show.

Les organisateurs ont fait fi du règlement municipal qui fixe à 23h00, l’heure limite pour la sonorisation excessive.

«Ça s’est terminé à 3h00, a précisé Mario Saint-Pierre.»

Il semblerait que l’événement ait attiré moins de monde que ce qu’anticipaient les organisateurs.

Par ailleurs la roulotte Support 81, qui vend des articles reliés aux Hell’s Angeles était sur place. Ce commerce avait été expulsé du site de l’Exposition agricole de Saint-Hyacinthe au début du mois.

«Tout était là, confirme le maire de Saint-Pie. C’était un événement pour tout le monde, mais les invités particuliers, c’étaient vraiment les groupes de motards.»

Bien très présente sur les lieux, la Sûreté du Québec (SQ) n’a signalé aucun incident ayant nécessité son intervention.

Mario Saint-Pierre affirme avoir appris sa leçon avec ce qui vient d’arriver dans son patelin.

«On n’est pas obligé d’inviter n’importe qui, a-t-il lancé. Pis on va se méfier des avocats. On le dit souvent que les avocats, ce ne sont pas tous des gens droits et je commence à comprendre pourquoi.»