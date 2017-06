Le maire de Pittsburgh réplique à Trump

(98,5 FM) - En annonçant le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, le président Donald Trump a cité en exemple la ville de Pittsburgh. Mauvaise idée.

« J'ai été élu pour représenter les habitants de Pittsburgh, pas de Paris», a déclaré le président américain depuis les jardins de la Maison-Blanche, lors de son point de presse durant lequel il confirmait le retrait des États-Unis de l'accord climatique.

Lors d'une entrevue au réseau CNN avec Wolf Blitzer, le maire de Pittsburgh Bill Peduto a répliqué: « La ville de Pittsburgh a voté pour Hillary Clinton dans une proportion de près de 80 pour cent. »

Le maire a assuré que son administration et celle d'autres villes des États-Unis vont honorer l'accord de Paris.

“Climate Mayors commit to adopt, honor and uphold Paris Climate Agreement goals” by @ClimateMayors https://t.co/AK7ABzVHbw incl Pittsburgh!

En l'espace de quelques heures et de quelques gazouillis stratégiques, la ville de Pittsburgh est devenue le symbole de la résistance à la position du président américain sur les questions climatiques.

The MAJORITY of people in EVERY state in our country support participation in Paris Agreementhttps://t.co/XnS2Hxcm8T