Le maire Coderre fait son bilan de la dernière année

Bilan de l'année 2016 de Montréal avec le maire Denis Coderre. Publié le mercredi 21 décembre 2016

(98,5 FM) - Paul Arcand a reçu, mercredi, le maire de Montréal, Denis Coderre, afin de dresser le bilan de la dernière année sur la scène municipale.

Voici en résumés les propos du maire sur différents sujets :

Sécurisation du Marché de Noël de Montréal à la suite des événements à Berlin :

«On ne peut pas prendre de chance, on n’est pas à l’abri. Avec le 375e qui s’en vient, il va y avoir des rassemblements, mais il n’y a rien qui nous dit qu’on va avoir des problèmes. Mais trop souvent par mimétisme, il peut y avoir des cas. Donc, on a fait une analyse de sécurité et on a ajouté quelques blocs (de ciment).»

La place des femmes dans l’administration municipale

«On en a nommé. Au niveau des directeurs généraux adjoints, il y a quatre postes et deux sont comblés par les hommes et un par une femme. Le quatrième sera aussi une femme. Mais c’est très gars en général et c’est pour ça qu’il faut poser des gestes. Vous avez vu qu’au niveau des services policiers, ç’a augmenté. Il y a un problème au niveau des pompiers, mais on travaille là-dessus.»

Le règlement sur les pitbulls

«Après le 1er décembre 2016, il n’y a plus de nouveaux pitbulls sur le territoire, mais au niveau de l’enregistrement, ils ont jusqu’au 31 mars 2017 pour démontrer que la demande a été faite et ils auront jusqu’au 1er juin 2017 pour régulariser leur situation.»

La Ville va investir pour les calèches

«Pour 2017, on s’est donné une marge financière de 500 000 dollars afin de professionnaliser l’industrie autant au niveau des cochers que des bêtes. On doit avoir une politique du cheval, ça fait partie de notre patrimoine.»

Inquiet que votre service de police a traqué des journalistes?

«D’abord, on doit protéger la liberté de presse et les sources. Pour moi, c’est important. Faut juste s’assurer qu’on parle des mêmes affaires. Mais là-dedans, il y a une autre victime, c’est Denis Coderre le citoyen. J’avais l’impression moi-même d’être traqué pour des raisons syndicales. Et ça, ce n’est pas plus acceptable et c’est illégal. Quand j’aurai tous les faits, je prendrai les décisions.»

«Il va toujours y avoir une proximité entre le maire et son directeur de police. C’est normal.»

Pour plus de détails, écoutez l’audio de l’intégral de l’entrevue de 22 minutes.