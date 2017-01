Le maire Coderre appelle à l'unité pour combattre l'islamophobie

MONTRÉAL - Le maire de Montréal, accompagné par quelques dizaines de représentants de la communauté musulmane, a appelé à combattre l'islamophobie en toute unité et avec la même vigueur que l'antisémitisme ou toute autre forme d'intolérance.

En point de presse dans le hall de l'hôtel de ville, lundi après-midi, le maire Coderre a insisté sur le fait que tous les Montréalais forment une seule et même communauté et non plusieurs, n'hésitant pas à qualifier d'attentat terroriste la fusillade ayant fait six morts dans une mosquée de Québec, dimanche.

Il a par ailleurs plaidé pour l'importance de créer des ponts plutôt que des murs - dans une apparente allusion au président américain Donald Trump - , qui reviennent selon lui à jeter de l'huile sur le feu.

Visiblement ému, il a annoncé son intention de participer au rassemblement prévu lundi soir à Montréal.

Des leaders de la communauté musulmane ont dit être fiers d'être Québécois et ont salué les messages d'espoir et d'unité qui ont fusé depuis dimanche soir.