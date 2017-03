«Le gouvernement britannique a du sang sur les mains» - Amir Khadir

QUÉBEC - L'Assemblée nationale a rendu hommage jeudi aux victimes de l'attentat de Londres, mais le député Amir Khadir, de Québec solidaire, a souligné que «le gouvernement britannique a du sang sur les mains».

Il tient le Royaume-Uni responsable d'avoir propagé la guerre partout par ses interventions en Afghanistan, en Irak et en Syrie.



Le hasard voulait qu'une délégation de députés du Parlement de Westminster à Londres était en visite dans les tribunes de l'Assemblée nationale jeudi matin.



Le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, les a d'abord salués et ils ont été longuement applaudis par les élus québécois.



Une motion a été adoptée à l'unanimité pour exprimer la solidarité et une minute de silence a été observée.



Mais par la suite, en conférence de presse, Amir Khadir a rappelé que le Royaume-Uni avait envahi l'Irak aux côtés des États-Unis en 2003 et qu'il fallait admettre qu'on était responsable, sans quoi la solidarité envers le peuple britannique n'était pas entière.