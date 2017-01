Le froid frappe chez nous, mais en Europe, il tue

BELGRADE, Serbie - La neige abondante et le froid intense qui frappent plusieurs régions de l'Europe ont fait au moins 23 morts au cours des derniers jours.

Dix personnes, soit neuf hommes et une femme, sont mortes de froid dimanche en Pologne, ce qui porte le bilan dans ce pays à 65 morts depuis que le mercure a commencé à plonger le 1er novembre. Une porte-parole du gouvernement fait état de décès à travers le pays, à l'extérieur ou dans des résidences abandonnées ou non chauffées.

À Moscou, deux personnes sont mortes de froid et près de 200 autres souffrant d'hypothermie ont eu besoin de soins médicaux entre la veille du Jour de l'an et le 8 janvier, selon des agences de presse russes. La veille du Noël orthodoxe, le 6 janvier, a été la plus froide depuis 1987, avec une température de -31 degrés Celsius.

Les écoles de Moscou étaient quand même ouvertes lundi, tout comme celles des régions de Tioumen, de Khanty-Mansiysky, de Sverdlovsk et de Iamalo-Nénétsie, en dépit d'un mercure qui a chuté à -35 Celsius.

Cinq personnes ont aussi perdu la vie au Bélarus et six en République tchèque.

Les autorités serbes ont proclamé un état d'urgence dans dix municipalités du sud et du centre du pays qui sont coupées du monde par le froid et la neige. Les résidents des villages reculés des monts Golija refusent toutefois d'être évacués et d'abandonner leur bétail.