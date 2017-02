Le frère de Kim Jong-un a été assassiné en Malaisie

KUALA LUMPUR, Malaisie - Le frère aîné du dictateur nord-coréen Kim Jong-un a été assassiné à l'aéroport de Kuala Lumpur, a confié mardi un important dirigeant malaisien.

Kim Jong-nam a déclaré aux ambulanciers qui le transportaient vers l'hôpital, avant sa mort, qu'il avait été vaporisé avec un produit chimique. L'homme de 46 ans attendait un vol à destination de Macao quand il a été attaqué.

Kim Jong-nam a été conduit à la clinique médicale de l'aéroport, avant de mourir pendant son transport vers l'hôpital.

Kim Jong-nam, qui avait longtemps été vu comme le dauphin de son père Kim Jong-il, est apparemment tombé dans les mauvaises grâces du régime nord-coréen en 2001, quand il a essayé d'entrer au Japon à l'aide d'un faux passeport pour, dit-il, aller visiter Disneyland Tokyo.

Il n'entretenait plus aucune relation avec Kim Jong-un et partageait son temps entre Macao, Singapour et la Malaisie.

La presse sud-coréenne rapporte que Kim Jong-nam a été assassiné par deux femmes. La station TV Chosun, qui cite de "multiples sources gouvernementales" anonymes, affirme que les deux femmes seraient des agents du Nord. Elles auraient pris la fuite à bord d'un taxi et seraient recherchées par la police malaisienne.