Le Festival du blues de Tremblant est en cours

MONTRÉAL - Le 24e Festival international du blues de Tremblant, dans les Laurentides, a pris son envol.

Jusqu'au 16 juillet, les visiteurs pourront assister à une centaine de spectacles gratuits. La majorité des concerts sont en plein-air.

La programmation met en vedette des artistes émergents et des bluesmen reconnus, d'ici et de l'étranger.

Bon an mal an, plus de 100 000 personnes assistent aux divers spectacles chaque année.

L'animatrice Anne-Marie Withenshaw est la porte-parole de l'événement, pour une 3e année.

Grande amatrice de musique, elle n'a que des éloges envers le Festival du blues de Tremblant qui offre «une belle proximité avec les artistes, dans une ambiance détendue».