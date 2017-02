Le décret de Trump sur l'immigration demeure suspendu

SAN FRANCISCO - Un tribunal d'appel fédéral à San Francisco a refusé, jeudi, de rétablir le décret controversé du président Donald Trump interdisant l'entrée au pays des ressortissants de sept pays à majorité musulmane pour des motifs liés au terrorisme.

Un comité de trois juges a décidé de ne pas infirmer le jugement d'un tribunal inférieur ayant suspendu le décret. Un appel jusqu'en Cour suprême des États-Unis est possible.

Le juge de district James Robart, à Seattle, avait temporairement suspendu le décret la semaine dernière à la suite de poursuites des États de Washington et du Minnesota. La décision de M. Trump faisait aussi en sorte de stopper temporairement le programme d'accueil des réfugiés.

L'administration Trump a justifié le décret par les craintes d'activités terroristes dans les sept pays visés — l'Iran, l'Irak, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen. Les États de Washington et du Minnesota ont fait valoir que la mesure ciblait particulièrement les musulmans.

Selon l'appel logé par les avocats du département de la Justice, le président a le pouvoir selon la Constitution de restreindre l'accès au territoire américain, et les tribunaux ne sont pas justifiés d'intervenir.

Trump réplique

Donald Trump n'a pas perdu de temps pour répliquer à cette annonce. Il a publié un message sur Twitter à 18h35, tout écrit en majuscules «ON SE VERRA EN COUR, LA SÉCURITÉ DE NOTRE NATION EST EN JEU.»

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!