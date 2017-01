Le couperet tombe à la SAQ

MONTRÉAL - La Société des alcools du Québec (SAQ) a annoncé mercredi qu'elle supprimerait 190 postes dans les prochaines semaines, ce qui représente environ 10 pour cent de ses effectifs.

Les postes touchés, certains syndiqués et d'autres pas, se trouvent dans tous les secteurs de l'organisation sauf son réseau de succursales, a précisé la SAQ dans un bref communiqué. Certains des postes éliminés sont actuellement vacants.



Une vingtaine de postes de cadres seront touchés par cette restructuration, a précisé Anne-Sophie Hamel-Longtin, directrice des affaires publiques à la SAQ.



L'employeur offrira à ses employés un programme de départ volontaire et déterminera par la suite quels postes seront abolis.



La société d'État a expliqué que cet «allégement de la structure administrative» s'inscrivait dans le cadre d'une stratégie de gestion entamée il y a quelques années et qui s'intensifie au niveau de la performance financière. Celle-ci lui a notamment permis de réinvestir dans les réductions de prix annoncées ces derniers mois, a-t-elle fait valoir.



Le Syndicat du personnel technique et professionnel de la SAQ (SPTP-CSN) a décrié cette nouvelle vague de licenciements, qui survient quelques mois à peine après l'abolition d'une soixantaine de postes survenue au printemps dernier.



Selon sa présidente Sandrine Thériault, 100 postes de professionnels seront touchés cette fois, dont sept qui sont actuellement vacants. «Jamais, on ne se serait attendu à autant de coupes en moins d'un an», déplore-t-elle.



«L'ambiance est morose depuis le printemps, mentionne Mme Thériault. Ça va faire presque un an que les équipes essayaient de se reconstruire, c'est un nouveau coup très très dur pour les équipes.»



Le syndicat estime que le nombre de professionnels à l'emploi de la SAQ - notamment des techniciens informatiques, des analystes et des ingénieurs - a chuté d'environ 30 pour cent en l'espace de deux ans.



«Il y a énormément d'inquiétude et d'anxiété auprès de nos membres», souligne-t-elle, ajoutant que les employés ne sauront que dans quelques semaines s'ils perdront ou non leur emploi.



Pour le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente 850 employés de la SAQ dans ses entrepôts de Montréal et de Québec, la situation «est alarmante». Environ 35 à 40 de ces employés pourraient être touchés par ces nouvelles abolitions.



Le président de la section locale 3535, Patrick Lessard, a souligné que ces compressions survenaient un mois seulement après la signature d'une nouvelle convention collective. «C'est de la poudre aux yeux devant la menace de la privatisation et ça se fait sur le dos des emplois de qualité que nous avons pu préserver. C'est inadmissible!» a-t-il lancé dans un communiqué.



Note aux lecteurs: Version corrigée. Un total de 20 postes de cadres seront éliminés. Une version précédente affirmait erronément que les 190 postes éliminés étaient tous des postes de cadres.