Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne les tirs de missiles nord-coréens

Le Conseil de sécurité des Nations unies a condamné vigoureusement les plus récents envois de missiles balistiques par la Corée du Nord, parlant d'une «violation grave» de ses résolutions.

L'organe le plus puissant des Nations unies a dit déplorer toutes activités de missile balistique de la Corée du Nord, qui contribuent à améliorer ses systèmes de lance-missiles et à augmenter les tensions dans région et ailleurs dans le monde.

Ces essais posent un risque de course régionale à l'armement nucléaire, a ajouté le Conseil de sécurité.

Dans un communiqué publié mardi soir, le Conseil de sécurité exprime aussi des préoccupations sérieuses quant au «comportement de plus en plus déstabilisateur» de la Corée du Nord et au mépris des résolutions des Nations unies.

Le Conseil de sécurité a indiqué que les pays membres continueront de suivre de près la situation et de prendre des mesures importantes. Il a déjà imposé six rondes de sanctions de plus en plus musclées contre la Corée du Nord.

La déclaration exhorte les 193 États et gouvernements membres des Nations unies à «redoubler d'efforts dans la mise en vigueur» des sanctions.