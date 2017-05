Le commissaire de l'UPAC tente de se faire rassurant

Le commissaire de l'UPAC Robert Lafrenière

QUÉBEC - Le commissaire de l'UPAC, Robert Lafrenière, était attendu de pied ferme jeudi à Québec.

Répondant aux questions des députés de l'Assemblée nationale, il a assuré qu'il n'existait aucune immunité pour des personnalités politiques et que personne ne bloquait les enquêtes.



Ce sont cependant des dossiers qui prennent du temps, selon lui.



D'autre part, M. Lafrenière a assuré que l'enquête «Mâchurer», qui porte notamment sur le financement politique et l'octroi de contrats publics, va aboutir et que le dossier sera déposé au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) éventuellement.

«J'ai bien l'impression qu'on va mettre des bracelets (autour des poignets) à ces gens-là. C'est compliqué, on parle de requêtes et on a affaire à des avocats de la défense très coriaces.»