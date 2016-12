(98,5 FM) - Le chanteur George Michael est mort, a annoncé l'agent de l'artiste, samedi, à la BBC. Il était âgé de 53 ans.

Michael, né Geórgios Kyriákos Panagiótou, a connu le succès dans les années 1980 au sein du duo de Wham! avec Andrew Ridgeley. Les chansons Wake Me Up Before You Go Go et Careless Whisper ont contribué à faire connaître le groupe sur la scène mondiale.

Michael a connu par la suite une carrière solo prolifique, notamment avec les succès Faith et I Want Your Sex.

« C’est avec une profonde tristesse que nous pouvons annoncer que notre adoré fils, frère et ami George est décédé paisiblement à sa résidence durant la période de Noël », a fait savoir l’agent de l’artiste, par le biais d’un communiqué.

La police du district Thames Valley a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une mort suspecte.

