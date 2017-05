La vulnérabilité de Flynn était connue de l'administration Trump

WASHINGTON - L'ancienne procureure générale par intérim Sally Yates a dit au Congrès, lundi, qu'elle avait averti directement la Maison-Blanche en janvier que le conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn pourrait «faire l'objet de chantage» de la part des Russes parce qu'il aurait apparemment menti à ses patrons sur ses contacts avec l'ambassadeur de Moscou à Washington.

Le témoignage de Mme Yates, une employée de l'administration Obama qui avait été congédiée par la Maison-Blanche de Donald Trump pour d'autres raisons, constituait sa première prise de parole sur les inquiétudes qu'elle avait communiquées à l'égard de M. Flynn et a porté un éclairage sur le départ de ce dernier.

Ses commentaires, en plus des informations obtenues plus tôt selon lesquelles l'ex-président Barack Obama avait dissuadé Donald Trump d'embaucher M. Flynn, démontrent que les réserves sur l'ancien général se sont rendues dans les plus hautes sphères du gouvernement américain avant même l'arrivée de la nouvelle administration républicaine.

Sally Yates, qui a comparu devant le comité du Sénat qui enquête sur l'ingérence des Russes dans l'élection, a décrit ses discussions avec l'avocat de la Maison-Blanche de Donald Trump, Don McGahn, dans lesquelles elle aurait signalé que M. Flynn avait apparemment induit en erreur l'administration concernant ses contacts avec Sergueï Kislyak, l'ambassadeur russe à Washington.

Les représentants de la Maison-Blanche martelaient que M. Flynn n'avait pas discuté des nouvelles sanctions imposées par les États-Unis lors de ses conversations avec M. Kislyak. Ils ont finalement demandé sa démission après que des médias eurent rapporté qu'il avait menti sur le contenu de ses échanges.

«Nous sentions que c'était critique que nous transmettions cette information à la Maison-Blanche, entre autres parce que le vice-président faisait sans le savoir de fausses déclarations au public et parce que nous pensions que le général Flynn était compromis par les Russes», a déclaré Mme Yates.