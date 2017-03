La tempête la plus importante de l'hiver? (vidéo)

MONTRÉAL - La tempête qui a commencé à s'abattre sur le territoire québécois sera «possiblement la tempête la plus importante de l'hiver».

(Source: Facebook Kevin Desjardins-Jean)

C'est du moins ce que croit René Héroux, météorologue à Environnement Canada, parlant d'accumulations qui devraient atteindre de 15 à 40 centimètres sur l'ensemble des régions du Québec.

L'Estrie, la Beauce et les Bois-Francs seront les régions les plus touchées alors qu'une quarantaine de centimètres de neige sont attendus. Les secteurs situés plus près du fleuve, dont Montréal, Québec et la Mauricie, pourraient recevoir de 15 à 40 centimètres.

De 15 à 20 centimètres devraient tomber sur les régions plus à l'est, c'est-à-dire le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord.

Les premiers flocons ont commencé à tomber sur l'ouest du Québec en fin de matinée mardi. La tempête devrait atteindre son paroxysme en soirée mardi et dans la nuit de mardi à mercredi. De la neige intermittente est prévue dans la journée de mercredi, explique René Héroux.

Les vents seront à surveiller sur tout le Québec, ce qui devrait créer de la poudrerie à de nombreux endroits. Des rafales atteignant 100 km/h pourraient balayer l'est de la province. Environnement Canada a émis une série d'avertissements de neige abondante, de poudrerie et de tempête hivernale pour le sud du Québec.

René Héroux prévoit que la visibilité sera fortement réduite sur les routes, particulièrement dans la soirée de mardi et dans la nuit de mardi à mercredi.

Entrevoyant un retour à la maison difficile, mardi, plusieurs écoles ont décidé de fermer leurs portes. Toutes les écoles primaires et secondaires en Estrie ont donné congé à leurs élèves, tout comme certaines institutions en Montérégie.

Ainsi, les écoles rattachées aux commissions scolaires des Eastern Townships, de la Région-de-Sherbrooke, des Sommets, des Hauts-Cantons et du Val-des-Cerfs sont fermées pour la journée. Certains services de garde sont toutefois ouverts.

Une centaine de vols ont été annulés mardi matin à l'aéroport Montréal-Trudeau sur les quelque 600 vols prévus pour la journée, rapporte Stéphanie Lepage, directrice des relations média.

Environ 80 vols à destination ou en provenance du nord-est des États-Unis ont été annulés à l'avance, précise-t-elle. Une vingtaine de vols domestiques, principalement à destination ou en provenance de Toronto, ont également été cloués au sol.

Les deux vols quotidiens qui font la liaison entre la ville de Québec et le nord-est des États-Unis ont également été annulés, mentionne Mathieu Claise, directeur des communications à l'aéroport Jean-Lesage.

La Sûreté du Québec a mis en branle son opération Griffe pour répondre aux appels d'urgence qui devraient se faire plus nombreux sur les routes au cours des prochaines heures. Des effectifs supplémentaires ont été déployés sur le terrain, indique le sergent Ronald McInnis.

Il demande d'ailleurs aux automobilistes de réduire leur vitesse, bien déblayer leur véhicule et allumer leurs phares même en plein jour pour réduire les risques de collision et de sorties de route. Dans la mesure du possible, il recommande aux usagers du réseau routier de reporter leurs déplacements.

La tempête a déjà laissé dans son sillage une vingtaine de centimètres de neige sur le sud de l'Ontario.

Les régions de Hamilton, Burlington et du Niagara ont été les plus durement touchées. Plusieurs institutions universitaires et collégiales sont fermées pour la journée, tout comme certaines écoles et garderies.

Jusqu'à 75 centimètres de neige sont attendus sur certains secteurs du nord-est des États-Unis. Une période de l'année propice aux tempêtes

La tempête qui déferle sur le Québec est l'amalgame de deux dépressions qui ont traversé le nord des États-Unis ces derniers jours. La première était située sur les Grands Lacs au niveau des États de l'Illinois et de l'Ohio et la seconde s'est formée sur la côte est américaine, indique Simon Legault, météorologue à Environnement Canada.

Bien que des températures plus printanières ont titillé le Québec ces dernières semaines, il n'est pas rare que d'importantes tempêtes s'abattent sur la province à cette période de l'année.

«Les soubresauts sont plus forts, puisque ça commence à se réchauffer du côté des États-Unis, explique Simon Legault. Le soleil est plus chaud et donc il y a plus d'eau qui s'évapore des océans. Le contraste est donc très fort avec la masse d'air froid qu'on a connue ces derniers jours, ce qui crée des systèmes plus vigoureux.»

Quant à savoir s'il s'agit de la dernière tempête de l'année, il n'y a rien de plus incertain. «On a souvent de petites surprises à la fin mars ou au début avril, donc il ne faut pas s'étonner si ce n'est pas la dernière», prévient M. Legault.

Le nord-est des États-Unis touché

Une puissante tempête hivernale matraquait mardi le nord-est des États-Unis et la région Mid-Atlantic.

Des dizaines d'écoles ont été fermées et des milliers de vols annulés, et les responsables ont multiplié les avertissements demandant aux résidants de ne pas prendre la route.

Les autorités météorologiques américaines ont lancé des avertissements de blizzard pour la Pennsylvanie, le New Jersey, New York, le Connecticut, le Rhode Island, le Massachusetts, le New Hampshire, le Maine et le Vermont.

La région métropolitaine de New York devrait recevoir tout au plus une dizaine de centimètres de neige, soit nettement moins que la cinquantaine qui était tout d'abord attendue. Le gouverneur Andrew Cuomo a proclamé un état d'urgence pour les 62 comtés de l'État et les cinq quartiers de la métropole, et il a demandé aux fonctionnaires non essentiels de rester chez eux. Des centaines de conseils scolaires entre Buffalo et New York ont annulé les cours pour la journée.

À Philadelphie, les responsables ont prévenu que la tempête est potentiellement «mortelle» et demandé aux gens de se mettre à l'abri là où ils sont. Des avertissements d'inondations côtières ont été lancés du Massachusetts jusqu'au Delaware.

Le site FlightAware fait état de plus d'environ 5400 vols annulés mardi. Quatre-vingt-cinq pour cent des vols ont été annulés dans les trois grands aéroports de New York, où les dirigeants ont également fermé mardi matin la portion du métro qui circule en surface. Le transporteur ferroviaire Amtrak a aussi dû annuler ou modifier son service le long du corridor du nord-est.

Environ 120 000 personnes sont privées d'électricité de la Virginie jusqu'au New Jersey.

Le Massachusetts attend entre 30 et 45 centimètres de neige, mais jusqu'à 75 centimètres dans l'ouest de l'État. Le gouverneur Charlie Baker a demandé aux automobilistes de rester chez eux et aux autres de n'utiliser les transports en commun que si cela est absolument nécessaire. La rapidité avec laquelle la neige s'accumulera «créera des conditions dangereuses sur les routes (de l'État)», a-t-il dit.

Son homologue du Maryland, Larry Hogan, a proclamé un état d'urgence. La police de l'État a répondu à une centaine d'accidents de la route sans gravité. En Pennsylvanie, le gouverneur Tom Wolfe a annoncé la mobilisation de 700 membres de la Garde nationale et le déploiement de plus de 2000 chasse-neige.

Des écoles étaient fermées mardi à New York, à Philadelphie, à Boston et ailleurs.

Sept personnes ont été légèrement blessées dans la région de Chicago, quand le mauvais temps a provoqué deux carambolages impliquant un total de 34 véhicules sur l'autoroute Kennedy, au nord de la ville.