La télé britannique diffusera des conversations de Lady Di

LONDRES - La chaîne britannique Channel 4 a défendu lundi sa décision de diffuser sous peu des enregistrements audio de la princesse Diana, dans lesquels elle discute sans pudeur de sa vie privée.

Les enregistrements ont été effectués au début des années 1990. Les patrons de Channel 4 estiment qu'ils constituent «une source historique importante» qui replacent la princesse au coeur de sa propre histoire.



Diana Spencer et le prince Charles se sont mariés en 1981 et ont eu deux fils, les princes William et Harry. Ils se sont séparés en 1992 et ont divorcé en 1996. Diana est morte dans un accident d'auto à Paris en 1997, à l'âge de 36 ans.



Les enregistrements de la princesse discutant avec son entraîneur vocal Peter Settelen ont été réalisés au palais de Kensington. On y entend notamment Diana évoquer son mariage en difficultés et la relation de Charles avec Camilla Parker Bowles, qui était à ce moment sa maîtresse.



Une amie de Diana, Rosa Monckton, a dénoncé une «trahison de sa vie privée», tandis que l'ancien porte-parole royal Dickie Arbiter a estimé que la diffusion publique des enregistrements est «absolument honteuse».



La police a pris possession de ces enregistrements après les avoir saisis en 2001 chez Paul Burrell, un ancien employé de la famille royale. Ils ont été remis à M. Settelen en 2004.



Des portions de ces enregistrements ont été diffusées aux États-Unis en 2004, mais ils n'ont jamais été entendus au Royaume-Uni. Ils feront partie d'un documentaire présenté dimanche par Channel 4.



Le palais de Kensington, qui représente les princes William et Harry, n'a pas voulu commenter.